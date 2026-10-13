В Уфе за выходные произошло 77 ДТП

Всего за эти три выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 77 ДТП. Пострадали четыре человека.

Пресечено 662 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (45), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (45) и не уступавшие дорогу пешеходам (83).

Оштрафовали 49 пешеходов-нарушителей.

Задержали 20 водителей в состоянии опьянения, еще девять отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Кроме того, сегодня, 13 октября, утром произошла авария на 1433 км трассы М-5, в сторону Уфы.

Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, легковой автомобиль на скорости столкнулся с вахтовым автобусом и от удара перевернулся. Прибывшие на место спасатели предотвратили возгорание автомобиля. О пострадавших подробностей пока нет.