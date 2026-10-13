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В Уфе за выходные произошло 77 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 10-12 октября.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Всего за эти три выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 77 ДТП. Пострадали четыре человека.

Пресечено 662 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (45), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (45) и не уступавшие дорогу пешеходам (83).

Оштрафовали 49 пешеходов-нарушителей.

Задержали 20 водителей в состоянии опьянения, еще девять отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Кроме того, сегодня, 13 октября, утром произошла авария на 1433 км трассы М-5, в сторону Уфы.

Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, легковой автомобиль на скорости столкнулся с вахтовым автобусом и от удара перевернулся. Прибывшие на место спасатели предотвратили возгорание автомобиля. О пострадавших подробностей пока нет.

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