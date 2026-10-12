Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе потеплеет до +21° днем

Башкортостан понемногу оправляется после нахлынувших на регион заморозков – с уходом циклона наступили солнечные и ясные деньки. Рассказываем, чего уфимцам ожидать от погоды в следующую рабочую неделю.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе в начале этой рабочей недели наметится потепление, но долго оно не продлится: уже в следующие выходные обещают до +14° днем.

Вторник, 13 октября: до +21°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – +7°, без осадков.

Среда, 14 октября: до +21°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на четверг – +8°, без осадков.

Четверг, 15 октября: до +18°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +7°, без осадков.

Пятница, 16 октября: до +17°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – +4°, без осадков.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: