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Улицу Октябрьской Революции продлят до стелы «Уфа – Город трудовой доблести»

В Уфе продолжается реконструкция улицы Октябрьской Революции. Это один из крупнейших проектов, реализуемых в Уфе на сегодняшний день, по итогам работ она станет полупешеходной.

Рендер опубликовала администрация Уфы

К обновлению улицы приступили в 2022 году. Проект реализуют в несколько этапов. Он предусматривает замену коммуникаций, обновление дорожного покрытия и тротуаров, монтаж уличного освещения.

Сейчас на участке от улицы Цюрупы до Воровского уже уложен асфальт, обустраивают тротуары и устанавливают фонари. Полностью завершить работы на этом участке должны в 2027 году – к тому времени будут готовы и велодорожки.

Сегодня, 11 октября, глава Башкортостана Радий Хабиров посетил общественное пространство у стелы «Уфа — город трудовой доблести» в Кировском районе для возложения цветов к монументу. В ходе визита он сообщил о том, что есть идея довести улицу Октябрьской Революции до самой стелы, чтобы люди могли дойти до нее пешком.

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