На лучшей вакансии октября в Уфе предлагают от 150 тыс. рублей в месяц

Топ вакансий октября в Уфе выглядит следующим образом:

1. Инженер-конструктор / главный инженер нового проекта в «Спецоснастка МК» (производство систем газонаполнения для ВМФ РФ). Предлагаемая зарплата – от 150 тыс. рублей в месяц.

2. Водитель (категория Е) в «Техпрогресс» (обслуживание и аренда спецтехники). Предлагаемая зарплата – 100-160 тыс. рублей в месяц.

3. Менеджер по оценке и выкупу автомобилей в холдинг Major Auto. Предлагаемая зарплата – 100-400 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 500 тыс. рублей в месяц (хирург-имплантолог); в Казани – 200-300 тыс. рублей в месяц (водитель-экспедитор (категория Е); в Москве – 300 тыс. рублей в месяц (коммерческий директор или автослесарь по ремонту грузовых автомобилей).