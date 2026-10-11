Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

На лучшей вакансии октября в Уфе предлагают от 150 тыс. рублей в месяц

Сервис SuperJob проанализировал вакансии в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения по состоянию на начало октября 2026 года.

Топ вакансий октября в Уфе выглядит следующим образом:

1. Инженер-конструктор / главный инженер нового проекта в «Спецоснастка МК» (производство систем газонаполнения для ВМФ РФ). Предлагаемая зарплата – от 150 тыс. рублей в месяц.

2. Водитель (категория Е) в «Техпрогресс» (обслуживание и аренда спецтехники). Предлагаемая зарплата – 100-160 тыс. рублей в месяц.

3. Менеджер по оценке и выкупу автомобилей в холдинг Major Auto. Предлагаемая зарплата – 100-400 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 500 тыс. рублей в месяц (хирург-имплантолог); в Казани – 200-300 тыс. рублей в месяц (водитель-экспедитор (категория Е); в Москве – 300 тыс. рублей в месяц (коммерческий директор или автослесарь по ремонту грузовых автомобилей).

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: