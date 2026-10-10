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Яйца, гречка, картофель: какие продукты подорожали и подешевели сильнее всего в Башкортостане за неделю

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные еженедельного мониторинга цен на некоторые виды товаров за период с 28 сентября по пятое октября 2026 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (7,27%), яйца (3,86%), гречка (2,75%), картофель (2,31%) и детские мясные (1,85%) и овощные (1,69%) консервы.

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели овощи: лук (3,32%), морковь (2,98%), свекла (4,84%), капуста (1,28%), огурцы (4,18%).

Также подешевели яблоки (2,62%%), сахар (1,73%) и печенье (0,75%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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