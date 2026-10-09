В Уфе обновят еще несколько парков

В скором времени существенные изменения претерпят еще несколько значимых для Уфы парков – об этом в интервью сообщил глава региона Радий Хабиров.

«Во-первых, вот у нас есть прекрасный парк Якутова. Часть его в аренде у предпринимателей, это тоже правильная форма. Считаю, что там нужно наводить порядок, поэтому надо подбираться к нему. Парк Гафури – его надо расширять, потому что там достаточно интересные вещи можно сделать. Собственно, уже эскизы есть.

В 2027 году мы должны установить памятник Салавату Юлаеву. И мы подумали: раз мы памятник реновируем, соответственно, там и прилегающую территорию нужно привести в порядок. Это достаточно серьезные капитальные вложения. И работы мы уже в этом году начинаем. Поэтому есть чем заниматься», – сказал он.