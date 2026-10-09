Радий Хабиров: «Решение о реконструкции парка Ленина я лично выносил, настаивал, что его надо делать»

«Если не ошибаюсь, в последний раз реконструкция этого парка в ранние восьмидесятые годы. И у нас была такая логика, что, в принципе, мы приводим общественные пространства Уфы, других наших городов и районных центров в порядок.

В Уфе мы начали, вы знаете, с дальних парков, потому что у меня всегда была такая логика была, чтобы не говорили, что я себе тут сделал, поскольку я здесь сижу.

Мы начали с Черниковки, сделали в Сипайлово, в Деме, в Затоне – именно там, где живут люди. Но, разумеется, когда там более-менее что-то сделали, нужно было подумать и об этом парке. Все-таки это центральное место, это мемориальный в некотором смысле парк. Хотя мы немножко, надеюсь, ему сейчас другое звучание дадим. Поэтому настало время.

Не знаю, что там было тогда, как говорится. Только по источникам примерно понимаю, что сделано было в 1980-е годы, потому что арку убрали. Мидхат Закирович сделал такой сдержанный мемориальный парк. Мы подошли немножко по-другому. Мы очень бережно все это сохранили, но подумали, что надо сделать так, чтобы парк все-таки заработал и для людей, которые пришли просто отдохнуть.

Не буду придумывать, что я что-то сам спроектировал. Скажем так, я наделен и большой властью и возможностями, поэтому решение о парке я лично выносил, настаивал, что его надо делать. Источники финансирования нашел. Это моя работа. Все остальное мы обсуждали вместе – и Институт развития городов, и проектная команда, команда "Альбита", дизайнер Анна Кирайдт нам очень помогала здесь. Поэтому получилась очень большая командная работа, каждый вложил сюда крупицу своих предложений и знаний. Это, подчеркиваю, командная работа. Люди трудились, за что им, конечно, огромное спасибо», – сказал Радий Хабиров.