В Уфе выберут нового мэра

Принимать документы начнут со вторника, 13 октября, завершится прием 23 октября. Заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию в конкурсе состоится 30 октября 2026 года, а сам конкурс – девятого ноября 2026 года.

После проведения конкурса на заседании городского совета депутаты примут решение о назначении главы администрации города из числа представленных конкурсной комиссией кандидатов.

Конкурсная комиссия состоит из шести человек. Половина ее членов назначается горсоветом, другая половина – главой Башкортостана.

На сегодняшний день администрацию Уфы в статусе временно исполняющего обязанности возглавляет Рустам Шарипов.