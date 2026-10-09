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В Уфе выберут нового мэра

Администрация Уфы объявила о скором начале приема документов кандидатов на замещение должности мэра. Решение о проведении конкурса было принято депутатами на прошлой неделе во время первого заседания горсовета.

Фото: администрация Уфы

Принимать документы начнут со вторника, 13 октября, завершится прием 23 октября. Заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию в конкурсе состоится 30 октября 2026 года, а сам конкурс – девятого ноября 2026 года.

После проведения конкурса на заседании городского совета депутаты примут решение о назначении главы администрации города из числа представленных конкурсной комиссией кандидатов.

Конкурсная комиссия состоит из шести человек. Половина ее членов назначается горсоветом, другая половина – главой Башкортостана.

На сегодняшний день администрацию Уфы в статусе временно исполняющего обязанности возглавляет Рустам Шарипов.

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