В Уфе построили оптово-распределительный центр за 2 млрд рублей

Полный запуск современного оптово-распределительного центра общей площадью 28,4 тыс. кв. метров запланирован на четвертый квартал 2026 года.

Общий объем инвестиций в проект превысил два миллиарда рублей. Он был признан приоритетным для региона и получил господдержку – земельный участок в аренду без торгов.

После запуска оптово-распределительного центра будет создано 25 рабочих мест.

В августе текущего года тогдашний премьер-министр правительства республики Андрей Назаров отметил, что в Башкортостане «наблюдается недостаточная обеспеченность складскими площадями. По данному показателю республика отстает от ведущих регионов России. По итогам прошлого года общий объем действующей качественной складской недвижимости составил 673 тыс. кв. м. Для сравнения, в Свердловской области этот показатель составил 2,6 млн кв. м».