Суды поддержали УФАС в деле по контрактам на проведение ярмарки «Китап-байрам»

В сентябре 2026 года УФАС выявило нарушения в закупках для книжной ярмарки «Китап-байрам»: Государственный концертный зал «Башкортостан» и двух предпринимателей признали нарушителями антимонопольного законодательства.
Как сообщили в УФАС, ГКЗ «Башкортостан» заключил с двумя предпринимателями контракты на оказание услуг при организации и проведении Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам», которая состоялась в 2023 году в Уфе. Общая сумма двух контрактов составила более 12,6 млн рублей.
В ходе рассмотрения дела УФАС установило, что контракты были заключены неправомерно, без проведения конкурса. Более того их подписали в день начала ярмарки, когда работы по подготовке площадки, декораций и программы мероприятия уже были проведены, что свидетельствует о ранней договоренности в заключении контрактов именно с этими подрядчиками.
Кроме того, ведомство усмотрело признаки аффилированности между двумя предпринимателями.
УФАС расценило такие действия ГКЗ «Башкортостан» и двух предпринимателей как реализацию антиконкурентного соглашения, направленного на ограничение доступа на рынок других поставщиков.
Суды трех инстанций поддержали позицию ведомства.
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