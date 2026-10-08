Суды поддержали УФАС в деле по контрактам на проведение ярмарки «Китап-байрам»

Как сообщили в УФАС, ГКЗ «Башкортостан» заключил с двумя предпринимателями контракты на оказание услуг при организации и проведении Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам», которая состоялась в 2023 году в Уфе. Общая сумма двух контрактов составила более 12,6 млн рублей.

В ходе рассмотрения дела УФАС установило, что контракты были заключены неправомерно, без проведения конкурса. Более того их подписали в день начала ярмарки, когда работы по подготовке площадки, декораций и программы мероприятия уже были проведены, что свидетельствует о ранней договоренности в заключении контрактов именно с этими подрядчиками.

Кроме того, ведомство усмотрело признаки аффилированности между двумя предпринимателями.

УФАС расценило такие действия ГКЗ «Башкортостан» и двух предпринимателей как реализацию антиконкурентного соглашения, направленного на ограничение доступа на рынок других поставщиков.

Суды трех инстанций поддержали позицию ведомства.