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«У нас московская компания»: могут ли работодатели в Башкортостане отменить выходной на День Республики?

В Башкортостане следующий период выходных будет трехдневным: 11 октября празднуем День Республики, который в этом году выпадает на воскресенье.

В связи с этим официальный праздничный выходной переносится на понедельник, и отдыхать все будут с 10 по 12 октября включительно.

Некоторые компании, однако, игнорируют региональные праздники, заявляя, что, например, уфимские филиалы московских и иных компаний должны в эти дни работать.

В Гострудинспекции Башкортостана подчеркивают: трудовые отношения регулируются не только Трудовым кодексом и другими федеральными законами, но и законами субъектов РФ, содержащими нормы трудового права.

Региональными законами могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничные дни, в Башкортостане это закон от 27.02.1992 «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан». Поэтому если обособленное подразделение организации находится на территории республики, работодатель обязан предоставить 12 октября выходной работающим там сотрудникам.

Привлечение к работе в выходной день допускается только с письменного согласия сотрудника, оплата производится в двойном размере либо предоставляется другой день отдыха (отгул). Работник вправе отказаться от работы в свой выходной, если нет соответствующего приказа и его письменного согласия.

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