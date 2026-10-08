В Уфе перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
С сегодняшнего дня, восьмого октября, и по 30 октября будет полностью перекрыто движение на участке улицы Чернышевского – от дома №28 до улицы Гафури.
Ограничение связано с проведением работ по реконструкции тепломагистрали.
Также из-за мероприятий, приуроченных ко Дню Республики, с 22:00 сегодняшнего дня до 1:00 10 октября будут перекрыты улицы:
– Тукаева (от Дома Правительства РБ до Советской);
– Советская (от Заки Валиди до Тукаева);
– крайняя правая полоса Заки Валиди вдоль парка им. В.И. Ленина (от Карла Маркса до Советской).
Для подготовки и проведения торжественного посвящения учащихся в «шаймуратовцы» девятого октября с 8:30 до 12:00 будет перекрываться улица Театральная.
Для проведения церемонии открытия памятника М.З. Шакирову девятого октября с 16:00 до 19:00 будет перекрыта крайняя правая полоса по нечетной стороне улицы Коммунистической (между М. Хисматуллина и Дорофеева).
Для подготовки и проведения церемонии возложения цветов с 23:00 10 октября до 11:00 11 октября закроют парковку на верхней площадке Монумента Дружбы (со стороны улицы Октябрьской Революции).
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