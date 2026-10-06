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Башкортостан занял 59 строчку в рейтинге регионов по материальному благополучию населения

«РИА Рейтинг» опубликовало рейтинг регионов РФ по материальному благополучию населения за 2025 год. В нем учитывается множество параметров, в том числе доступность жилья, уровни доходов населения и цен.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ (94,89 балла), следом идут ХМАО (93,58) и Чукотский АО (92,87).

Все места в десятке лучших заняли регионы крайнего севера, а также Москва (девятая строчка, 81,11) и Московская область (восьмая строчка, 81,33).

Хуже всего ситуация в Ингушетии (3,41), Карачаево-Черкессии (18,43) и Тыве (19,39).

Башкортостан (54,57) в рейтинге не вошел даже в топ-50, заняв 59 позицию. Год назад была 52 строчка, но рейтинговый балл чуть ниже – 54,41.

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