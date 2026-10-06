Уфимец установил майнинговую ферму и похитил электроэнергию на миллион рублей

Следствие считает, что в декабре 2024 года уфимец купил майнинговое оборудование для добычи криптовалюты, которое разместил в хозяйственном помещении участка садового товарищества Демского района Уфы и подключил к электросети.

Такая майнинговая деятельность является незаконной, ущерб сетевой организации оценили в миллион рублей.

Уголовное дело направлено в Демский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Также прокуратура предъявила иск о взыскании с обвиняемого 66 тыс. рублей, полученных в результате совершения преступления.