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Уфимец установил майнинговую ферму и похитил электроэнергию на миллион рублей

Прокуратура Демского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины.

Следствие считает, что в декабре 2024 года уфимец купил майнинговое оборудование для добычи криптовалюты, которое разместил в хозяйственном помещении участка садового товарищества Демского района Уфы и подключил к электросети.

Такая майнинговая деятельность является незаконной, ущерб сетевой организации оценили в миллион рублей.

Уголовное дело направлено в Демский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Также прокуратура предъявила иск о взыскании с обвиняемого 66 тыс. рублей, полученных в результате совершения преступления.

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