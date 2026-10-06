Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В жилых домах Уфы отопление включат на полную мощность

Администрация Уфы предупреждает жителей города о проведении испытаний теплосетей методом «температурной волны».

Поставщик тепла ООО «БашРТС» проведет испытания в жилых домах в период с завтрашнего дня седьмого октября, по 15 октября.

В ходе испытаний температура в системах теплоснабжения будет постепенно повышаться. Максимальная температура будет выдержана в течение двух часов, после чего вернется к нормативному значению. Вся процедура занимает не более суток. В случае обнаружения возможных утечек в радиаторах отопления потребителям необходимо оперативно обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом.

Такие испытания проводят с началом отопительного периода, чтобы оценить готовность тепловых сетей к работе зимой после ремонтной кампании и для улучшения циркуляции теплоносителя у потребителей, имеющих проблемы с пуском системы отопления.

В мэрии подчеркнули: испытания не скажутся на суммы в платежных квитанциях. В домах, оборудованных счетчиками, показания будут пересчитаны на среднее значение потребления за предыдущие трое суток до начала проведения испытаний.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: