В жилых домах Уфы отопление включат на полную мощность

Поставщик тепла ООО «БашРТС» проведет испытания в жилых домах в период с завтрашнего дня седьмого октября, по 15 октября.

В ходе испытаний температура в системах теплоснабжения будет постепенно повышаться. Максимальная температура будет выдержана в течение двух часов, после чего вернется к нормативному значению. Вся процедура занимает не более суток. В случае обнаружения возможных утечек в радиаторах отопления потребителям необходимо оперативно обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом.

Такие испытания проводят с началом отопительного периода, чтобы оценить готовность тепловых сетей к работе зимой после ремонтной кампании и для улучшения циркуляции теплоносителя у потребителей, имеющих проблемы с пуском системы отопления.

В мэрии подчеркнули: испытания не скажутся на суммы в платежных квитанциях. В домах, оборудованных счетчиками, показания будут пересчитаны на среднее значение потребления за предыдущие трое суток до начала проведения испытаний.