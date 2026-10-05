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В Уфе начали подачу отопления в жилые дома

Отопительный сезон 2026-2027 годов стартовал еще второго октября, но сначала тепло давали только в учреждения здравоохранения, образования и социально-культурной сферы.

Сегодня, второго октября, в Уфе поставщики ресурсов начали подачу отопления в жилые дома.

Это не значит, что батареи потеплеют сразу: ранее в МУП УИС подчеркнули, что со дня пуска тепла до времени, когда отопительные приборы в домах прогреются, может пройти три-пять суток.

Если по истечении этого времени тепло в квартиру так и не пришло, необходимо обратиться в свою управляющую компанию.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на этой рабочей неделе ожидается потепление до +12-13°, а в выходные – до +15-16° днем.

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