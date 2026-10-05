В Уфе из-за мероприятий перекроют несколько улиц

Для подготовки и проведения мероприятий запланированы ограничения движения транспорта.

Одно из мероприятий, приуроченных ко Дню Республики, – открытие парка имени В.И. Ленина, которое состоится уже девятого октября. В связи с этим с 22:00 восьмого октября до 1:00 10 октября будут перекрыты улицы:

– Тукаева (от Дома Правительства РБ до Советской);

– Советская (от Заки Валиди до Тукаева);

– крайняя правая полоса Заки Валиди вдоль парка им. В.И. Ленина (от Карла Маркса до Советской).

Для подготовки и проведения торжественного посвящения учащихся в «шаймуратовцы» восьмого октября с 6:00 до 13:00 и девятого октября с 8:30 до 12:00 будет перекрываться улица Театральная.

Для проведения церемонии открытия памятника М.З. Шакирову девятого октября с 16:00 до 19:00 будет перекрыта крайняя правая полоса по нечетной стороне улицы Коммунистической (между М. Хисматуллина и Дорофеева).

Для подготовки и проведения церемонии возложения цветов с 23:00 10 октября до 11:00 11 октября закроют парковку на верхней площадке Монумента Дружбы (со стороны улицы Октябрьской революции).