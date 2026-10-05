По всей Уфе завоют сирены

Плановая проверка пройдет в среду, седьмого октября, с 10:00 до 11:00.

Параллельно включению всех сирен и громкоговорителей в эфирах теле- и радиоканалов будут транслировать сообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».

Сигнал электросирен будет длиться до трех минут.

Комплексная проверка региональной системы оповещения проводится несколько раз в год. Обычно включаются сирены, гудки и другие звуковые сигнальные средства, в том числе сирены специальных автомобилей, чтобы привлечь внимание населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация.