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По всей Уфе завоют сирены

Управление гражданской защиты Уфы сегодня, пятого октября, предупредило о запланированной проверке систем оповещения населения.

Плановая проверка пройдет в среду, седьмого октября, с 10:00 до 11:00.

Параллельно включению всех сирен и громкоговорителей в эфирах теле- и радиоканалов будут транслировать сообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».

Сигнал электросирен будет длиться до трех минут.

Комплексная проверка региональной системы оповещения проводится несколько раз в год. Обычно включаются сирены, гудки и другие звуковые сигнальные средства, в том числе сирены специальных автомобилей, чтобы привлечь внимание населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация.

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