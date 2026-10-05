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В Башкортостане следующая рабочая неделя будет сокращенной

Гострудинспекция Башкортостана напоминает об октябрьских длинных праздничных выходных. Рассказываем, когда будем отдыхать на следующей неделе.

11 октября Башкортостан будет праздновать День Республики. В этом году он выпадает на воскресенье, а значит, выходной переносится на понедельник, 12 октября.

Таким образом, работники с пятидневной рабочей неделей смогут отдохнуть три дня подряд: 10, 11 и 12 октября. Для тех, кто работает по шестидневному графику, выходными будут 11 и 12 октября, а суббота, 10 октября, – сокращенной, так как предшествует праздничному дню.

Если 11 октября выпадает на ваш отпуск, отдых продлевается на один день. 

В Башкортостане это будет последний внеплановый выходной до четвертого ноября, когда будем праздновать День народного единства.

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