В Башкортостане следующая рабочая неделя будет сокращенной

11 октября Башкортостан будет праздновать День Республики. В этом году он выпадает на воскресенье, а значит, выходной переносится на понедельник, 12 октября.

Таким образом, работники с пятидневной рабочей неделей смогут отдохнуть три дня подряд: 10, 11 и 12 октября. Для тех, кто работает по шестидневному графику, выходными будут 11 и 12 октября, а суббота, 10 октября, – сокращенной, так как предшествует праздничному дню.

Если 11 октября выпадает на ваш отпуск, отдых продлевается на один день.

В Башкортостане это будет последний внеплановый выходной до четвертого ноября, когда будем праздновать День народного единства.