В Уфе потеплеет до +13° днем

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе в начале следующей недели наметится потепление, а в следующие выходные возможно возвращение к комфортным по меркам осени +16°.

Понедельник, 5 октября: до +4°, облачно, дождь, в ночь на вторник – +-1°, без осадков.

Вторник, 6 октября: до +10°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – +2°, без осадков.

Среда, 7 октября: до +12°, облачно, дождь, в ночь на четверг – +5°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 8 октября: до +12°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +1°, без осадков.

Пятница, 9 октября: до +13°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – +3°, небольшой дождь.