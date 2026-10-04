В Башкортостане продолжают дешеветь овощи, растут цены на яйца

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали рис (2,62%), пшено (2,48%), яйца (1,95%), бананы (1,87%), мука (1,61%) и капуста (1,46%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели овощи: свекла (4,84%), огурцы (4,18%), картофель (3,97%), лук (3,32%), морковь (2,98%).

Также подешевели яблоки (4,45%), сахар (1,96%) и печенье (0,95%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.