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Марат Васимов снова возглавил горсовет Уфы

В Уфе состоялось первое заседание городского совета шестого созыва. В нем приняли участие глава региона Радий Хабиров, зампред Госсобрания Салават Хусаинов и начальник УМВД РФ по Уфе Ильгиз Байсурин.

Фото: администрация Уфы

Среди рассмотренных депутатами вопросов – избрание главы городского округа – председателя горсовета шестого созыва. Им был избран Марат Васимов. В предыдущем созыве он также занимал эту должность.

62-летний Марат Васимов родился в Башкортостане, окончил УГНТУ. Является генеральным директором АО «СЗ ИСК г. Уфы», заслуженный строитель РФ.

«Выражаю слова благодарности жителям Уфы, которые приняли участие в выборах, проявив тем самым свою гражданскую позицию, сплоченность и ответственное отношение к будущему не только нашего города, но и нашей страны.

Также я признателен своим коллегам за доверие и оказанную поддержку. Уверен, что наш опыт и знания помогут нам эффективно решать все стоящие перед нами задачи. Мы и дальше продолжим работать над развитием инфраструктуры города, социальной сферы и повышением качества жизни уфимцев», – прокомментировал Васимов итоги голосования.

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