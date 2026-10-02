Суд отправил руководителей уфимской компании в тюрьму за хищение 600 млн рублей

Как сообщили в прокуратуре, с марта 2014 года по ноябрь 2018 года подсудимые похитили у 23 юрлиц и индивидуального предпринимателя более 600 млн рублей.

Компания заключала договоры субподряда и иные контракты, в том числе на выполнение строительно-монтажных работ на строительных площадках крупной нефтяной компании.

Деньги от заказчика, предназначенные для расчета с субподрядными организациями, поступили на счет компании в полном объеме. Однако расчет с организациями за выполненные работы руководителями ООО «Компании «Нефтехимпромсервис» не производился, а деньгами они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, подсудимые совершили сделки по отчуждению имущества возглавляемой компании, зная, что это спровоцирует неспособность юрлица удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и оплатить налоги.

Подсудимые свою вину не признали, в обеспечительных целях на их имущество наложен арест.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком 6,5 года и семи лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 550 тыс. рублей каждому.