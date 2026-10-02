Семейные выходные: где погулять на День Республики в Уфе

В Уфе одно из главных событий, приуроченных ко Дню Республики, состоится даже чуть раньше: в пятницу, девятого октября, официально откроют обновленный парк имени Ленина.

Реконструкция парка стартовала еще в 2024 году, основные работы выполнили в 2025. Ранее глава региона Радий Хабиров обещал, что после реконструкции этот парк станет одним из самых красивых в республике.

11 октября в 12:00 начнутся мероприятия на всех главных площадках Уфы:

в парках «Демский», «Первомайский», «Волна» и «Кашкадан», а также в саду имени С.Т. Аксакова и на площади имени С. Орджоникидзе.

Как обычно, будут концерты, игры, конкурсы, мастер-классы, ярмарки и всякие активности.

Также в 11:00 стартуют открытые соревнования по северной ходьбе в лесопарке имени Лесоводов Башкирии.

С 10 по 12 октября пройдет мультитурнир по единоборствам «Кубок республик» во Дворце борьбы.