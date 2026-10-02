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В Уфе начали включать отопление

С сегодняшнего дня, второго октября, поставщики ресурсов начинают подачу тепла в учреждения здравоохранения, образования и социально-культурной сферы.

В соответствии с распоряжением исполняющего обязанности главы администрации Уфы Рустама Шарипова, подача отопления в жилые дома Уфы планируется с пятого октября (следующий понедельник).

Ранее в МУП УИС подчеркнули, что начало подачи теплоснабжения не означает, что тепло в домах появится моментально, так как со дня пуска тепла до времени, когда отопительные приборы в домах прогреются, может пройти три-пять суток.

Если по истечении этого времени тепло в квартиру так и не пришло, необходимо обратиться в свою управляющую компанию.

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