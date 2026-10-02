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Городские службы Уфы приведены в режим повышенной готовности

Сегодня, второго октября, замглавы администрации Уфы Сергей Кожевников провел очередное совещание городского оперативного штаба по вопросам ЖКХ.

В ходе совещания Сергей Кожевников напомнил о том, что в городе официально начался отопительный сезон.

«Сегодня мы даем тепло в социальные объекты, а пятого октября – в многоквартирные дома. Прошу учитывать регламент. Все службы города, обслуживающие жилищный фонд, переходят в режим повышенной готовности. Это касается аварийных бригад, а также бригад сантехников, которые будут регулировать системы отопления.

Этот период включает порядка 14 календарных дней. Здесь нужно учитывать технические характеристики каждого объекта, а также вопросы, которые возникнут в ходе пуска отопления», – цитирует Кожевникова пресс-служба мэрии.

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