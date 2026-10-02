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В Уфе продлили перекрытие улицы 50-летия Октября

Администрация Уфы предупреждает о продлении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

До 25 октября 2026 года продлили ограничение на улице 50-летия Октября.

Останется закрытой одна полоса проезжей части между домами №5 и №9. Ограничение связано со строительством участка тепловой сети.

Как мы писали ранее, на сегодняшний день в Уфе частично перекрыты также следующие улицы:

– Кирова;

– Цюрупы;

– Шафиева;

– Машиностроителей;

– Гоголя;

– проспект Салавата Юлаева.

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