В Уфе продлили перекрытие улицы 50-летия Октября

Администрация Уфы предупреждает о продлении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
До 25 октября 2026 года продлили ограничение на улице 50-летия Октября.
Останется закрытой одна полоса проезжей части между домами №5 и №9. Ограничение связано со строительством участка тепловой сети.
Как мы писали ранее, на сегодняшний день в Уфе частично перекрыты также следующие улицы:
– Кирова;
– Цюрупы;
– Шафиева;
– Машиностроителей;
– Гоголя;
– проспект Салавата Юлаева.
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