В Уфе продлили перекрытие улицы 50-летия Октября

До 25 октября 2026 года продлили ограничение на улице 50-летия Октября.

Останется закрытой одна полоса проезжей части между домами №5 и №9. Ограничение связано со строительством участка тепловой сети.

Как мы писали ранее, на сегодняшний день в Уфе частично перекрыты также следующие улицы:

– Кирова;

– Цюрупы;

– Шафиева;

– Машиностроителей;

– Гоголя;

– проспект Салавата Юлаева.