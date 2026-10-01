ФССП Башкортостана выставит на торги автомобили должников по цене от 100 тыс. рублей

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан передало в ТУ Росимущества арестованное имущество должников для дальнейшей принудительной реализации.
Это автомобили, изъятые в рамках исполнительных производств, которые теперь выставят на торги. Заявки принимают до девятого октября, аукцион пройдет 12 октября 2026 года.
Honda Odyssey Hybrid (2017 года выпуска): начальная цена – 2 008 295 рублей;
Chery Tiggo 7 Pro Max (2024): начальная цена – 1 496 000 рублей;
Lada Largus (2024): начальная цена – 867 085 рублей;
Skoda Rapid (2018): начальная цена – 819 400 рублей;
Chevrolet Orlando (2012): начальная цена – 670 905 рублей;
Lada Granta (2024): начальная цена – 586 330 рублей;
Lada Largus (2020): начальная цена – 552 840;
Audi A6 (2000): начальная цена – 100 000 рублей.
Участниками торгов могут стать все желающие.
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