Маткапитал в Башкортостане в 2027 году превысит 778 тыс. рублей

Максимальное пособие по беременности и родам для работающих граждан в 2027 году составит более 95,5 тыс. рублей в месяц.

Маткапитал на первого ребенка в 2027 году вырастет до 778,5 тыс. рублей, на второго (если не израсходован сертификат на первого) – 1,029 млн рублей.

Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 30,4 тыс. рублей.

Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже от восьми и более лет вырастет до почти 239 тыс. рублей в месяц.