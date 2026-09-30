В Башкортостане жители многих домов получат первые счета за отопления уже в октябре

Так, жители многоквартирных домов, которые перешли на прямые договоры с ООО «БашРТС», получат первые счета за отопление уже в начале октября, вне зависимости от даты начала отопительного периода.

Это коснется 1462 домов, в которых отсутствуют введенные в эксплуатацию общедомовые приборы учета тепловой энергии (ОДПУ ТЭ).

В домах без общедомовых счетчиков плата за отопление начисляется по нормативу потребления (равными долями) в течение восьми месяцев с сентября по апрель.

Отопительный сезон в некоторых районах республики уже начался: пока дают тепло в соцобъекты. В Уфе, как мы писали ранее, подача отопления в жилые дома планируется с пятого октября (следующий понедельник).