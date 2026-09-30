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В Башкортостане резко похолодает

Как сообщили в Башгидромете, с завершением сентября бабье лето, которое весь первый месяц осени радовало жителей республики почти летним теплом, подходит к концу.

Начало октября ожидается в Башкортостане холодным. Всему виной циклон с Северного Казахстана, в тыловой части которого будет проникать арктический воздух.

Синоптики обещают, что в конце рабочей текущей недели и в выходные дни в регионе ночные температуры понизятся до +1°, -4°, дневные – до +2°, +7°. Среднесуточные температуры воздуха составят 0°, +2°, что на 5-7° ниже климатической нормы.

«В холодной воздушной массе будет наблюдаться уже смешанная фаза осадков в виде дождя и снега от небольших до умеренных, местами появится временный снежный покров, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Циклон покинет республику в начале следующей недели – погодные условия начнут улучшаться», – говорится в сообщении.

В Уфе, по текущему прогнозу Гидрометцентра России, сегодня, 30 сентября, будет последний солнечный день в обозримом будущем. Завтра днем будет до +16°, в пятницу – до +8°.

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