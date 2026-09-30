В Башкортостане с завтрашнего дня подорожают коммунальные услуги

С первого октября в республике повысят тарифы на коммуналку. Это второе повышение в 2026 году: в начале года ранее цены уже поднимали на 1,7%.
Как сообщили в Госкомитета по тарифам РБ, средний рост тарифов на конкретные коммунальные услуги составит:
– водоотведение – 12,7%;
– вывоз мусора – 12%;
– электроэнергия – 11,3%;
– водоснабжение – 10,6%;
– теплоснабжение – 9,7%
– газ – 9,6%.
Это среднее значение по региону, в отдельных районах суммы могут быть разными.
Необходимость повышения тарифов связывают с увеличением расходов коммунальных организаций.
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