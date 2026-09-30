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В Башкортостане с завтрашнего дня подорожают коммунальные услуги

С первого октября в республике повысят тарифы на коммуналку. Это второе повышение в 2026 году: в начале года ранее цены уже поднимали на 1,7%.

Как сообщили в Госкомитета по тарифам РБ, средний рост тарифов на конкретные коммунальные услуги составит:

– водоотведение – 12,7%;

– вывоз мусора – 12%;

– электроэнергия – 11,3%;

– водоснабжение – 10,6%;

– теплоснабжение – 9,7%

– газ – 9,6%.

Это среднее значение по региону, в отдельных районах суммы могут быть разными.

Необходимость повышения тарифов связывают с увеличением расходов коммунальных организаций.

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