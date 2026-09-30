В Уфе изменится комендантский час для несовершеннолетних

О ней напомнили в администрации города. Зимний режим комендантского часа охватывает всю территорию республики.

В первого октября 2026 года людям младше 18 лет будет запрещено находиться в общественных местах без опекунов или сопровождающих с 22:00 до 6:00 по местному времени.

Запрет распространяется на улицы, стадионы, площади, детские и спортивные площадки, пляжи, скверы, дворы и места общего пользования в многоквартирных домах, общественный транспорт, территории и помещения вокзалов, речные порты, аэропорты, интернет-кафе.

Если ребенок будет замечен в общественном месте в этот период, родителям или законным представителям придется выплатить штраф.

Если нарушения будут повторяться в дальнейшем, ребенка поставят на профилактический учет, с опекунами проведут беседы, возможны и серьезные последствия.

Такие правила действуют в республике с 31 декабря 1999 года. С первого мая по 30 сентября гулять без присмотра несовершеннолетним можно с 6:00 до 24:00. С октября по май – с 6:00 до 22:00.