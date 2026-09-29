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В Уфе начинается отопительный сезон

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов подписал постановление о начале отопительного сезона 2026-2027 годов.

С пятницы, второго октября, начнут давать тепло в  учреждения здравоохранения, образования и социально-культурной сферы – об этом сообщает МУП «Уфимские инженерные сети».

Подача отопления в жилые дома Уфы планируется с пятого октября (следующий понедельник).

В МУП УИС подчеркивают, что начало подачи теплоснабжения не означает, что тепло в домах появится моментально, так как со дня пуска тепла до времени, когда отопительные приборы в домах прогреются, может пройти три-пять суток.

Если по истечении этого времени тепло в квартиру так и не пришло, необходимо обратиться в свою управляющую компанию.

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