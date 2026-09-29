Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Башкортостане

Лето в этом году в Башкортостане было на редкость капризное и нестабильное, зато первый месяц осени почти целиком прошел под эгидой бабьего лета. В Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, чего ожидать от октября.