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Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Башкортостане

Лето в этом году в Башкортостане было на редкость капризное и нестабильное, зато первый месяц осени почти целиком прошел под эгидой бабьего лета. В Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, чего ожидать от октября.

«По сведению Гидрометцентра России, по Республике Башкортостан в октябре средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы (норма – +4,3°).

Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма – 40-60 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе в эту пятницу похолодает до +10° днем, а в выходные температура не поднимется выше +6°.

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