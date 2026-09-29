Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Уфимская пенсионерка отдала мошенникам более 2,8 млн рублей

Очередной жертвой мошеннической схемы стала 76-летняя пенсионерка из Орджоникидзевского района Уфы.

18 сентября этого года пенсионерке позвонил якобы сотрудник Роскомнадзора. Незнакомец сообщил по телефону, что злоумышленники воспользовались ее личными данными и оформили от ее имени доверенность на имущество и сбережения.

Сразу после этого позвонил якобы сотрудник Следственного комитета, который заявил, что некие лица переводят деньги с ее счетов на территорию недружественных государств. Чтобы предотвратить хищение и не стать фигурантом уголовного дела, пенсионерке необходимо было «задекларировать» денежные средства.

Заявительница дважды обналичивала деньги в банках и передавала их курьерам недалеко от собственного дома. При передаче денег она называла кодовые слова: «кабан», «океан» и «облако».

Всего таким образом она передала неизвестным курьерам 2,854 млн рублей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: