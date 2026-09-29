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В Уфе возбудили уголовное дело после отравления детей в СОК «Биатлон»

Вчера, 28 сентября, в Уфе с подозрением на кишечную инфекцию пожаловались спортсмены из СОК «Биатлон». На место выезжала бригада скорой помощи.

Об ухудшении самочувствия во время соревнований по биатлону сообщили несколько спортсменов, в том числе несовершеннолетние.

Восьмерых подростков осмотрели амбулаторно, им оказана медицинская помощь. От госпитализации отказались.

Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование.

Также в Следкоме сообщили о том, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

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