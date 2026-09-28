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Жителей Башкортостана в октябре ждут длинные выходные

Гострудинспекция Башкортостана сообщает о том, что ей уже начинают звонить с вопросами, касающимися внеплановых выходных в октябре.

11 октября – День Республики, и в этом году он выпадает на воскресенье. Это значит, что выходной переносится на понедельник, 12 октября.

В Гострудинспекции пояснили, что, таким образом, работники с пятидневной рабочей неделей смогут отдохнуть три дня подряд: 10, 11 и 12 октября.

Для тех, кто работает по шестидневному графику, выходными будут 11 и 12 октября, а суббота, 10 октября, – сокращенной, так как предшествует праздничному дню.

Если у сотрудника отпуск «захватывает» 11 октября, отдых продлевается на один день.

В Башкортостане это будет последний внеплановый выходной до четвертого ноября, когда будем праздновать День народного единства.

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