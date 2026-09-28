Новое кадровое назначение в команде Радия Хабирова

Сегодня, 28 сентября, Радий Хабиров своим распоряжением назначил заместителем руководителя администрации главы Башкортостана – начальником секретариата главы Башкортостана 35-летнюю Татьяну Пашкову.
Татьяна Пашкова родилась в Стерлитамаке, окончила Санкт-Петербургский государственный университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
С 2014 года работала в ООО «Партнер» специалистом в сфере международных отношений, в 2016-2017 годах – помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
В 2017-2018 годах – заведующий контрольным отделом, начальник контрольного отдела управления делами администрации Красногорска в Московской области.
В 2018-2026 годах – начальник секретариата главы Республики Башкортостан.
Награждена почетной грамотой президента Российской Федерации.
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