Новое кадровое назначение в команде Радия Хабирова

Татьяна Пашкова родилась в Стерлитамаке, окончила Санкт-Петербургский государственный университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

С 2014 года работала в ООО «Партнер» специалистом в сфере международных отношений, в 2016-2017 годах – помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

В 2017-2018 годах – заведующий контрольным отделом, начальник контрольного отдела управления делами администрации Красногорска в Московской области.

В 2018-2026 годах – начальник секретариата главы Республики Башкортостан.

Награждена почетной грамотой президента Российской Федерации.