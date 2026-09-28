Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Новое кадровое назначение в команде Радия Хабирова

Сегодня, 28 сентября, Радий Хабиров своим распоряжением назначил заместителем руководителя администрации главы Башкортостана – начальником секретариата главы Башкортостана 35-летнюю Татьяну Пашкову.

Татьяна Пашкова родилась в Стерлитамаке, окончила Санкт-Петербургский государственный университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

С 2014 года работала в ООО «Партнер» специалистом в сфере международных отношений, в 2016-2017 годах – помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

В 2017-2018 годах – заведующий контрольным отделом, начальник контрольного отдела управления делами администрации Красногорска в Московской области.

В 2018-2026 годах – начальник секретариата главы Республики Башкортостан.

Награждена почетной грамотой президента Российской Федерации.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: