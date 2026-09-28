Сегодня, 28 сентября, глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о запуске комплекса.

«В непростые времена уфимский завод продолжает работать на достижение технологического суверенитета, выпускает широкую линейку лекарственных препаратов. В том числе – те, которые раньше поступали в наши аптеки только из-за рубежа и которых не производит больше никто в стране.

"Фармстандарт" – настоящее предприятие XXI века, это один из лидеров фармацевтической промышленности страны. Для нас важно, что Уфа сегодня входит в число ведущих, узнаваемых в России центров отрасли. Благодаря этому в республике появляются новые компетенции, создаются престижные рабочие места с достойными условиями труда, а бюджет получает налоги», – рассказал глава региона.

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов добавил, что это один из ключевых фармпроизводителей России. Здесь выпускают более 230 видов лекарств, включая жизненно необходимые препараты. Благодаря запуску комплекса предприятие создаст дополнительно около 250 рабочих мест.