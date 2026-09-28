В Башкортостане зафиксировали рост промышленного производства на 6,6%

Несмотря на затянувшийся кризис, экономика республики продолжает развиваться: растет количество инвестпроектов и появляются новые предприятия.
По итогам восьми месяцев 2026 года в Башкортостане отмечается рост промышленного производства – на 6,6%. Это выше, чем в среднем по стране.
Об этом сегодня, 28 сентября, сообщил глава республики Радий Хабиров.
«Новые статистические данные радуют. Пока все говорит о том, что к концу года мы подойдем с аналогичным, очень достойным результатом.
Несмотря на сложные обстоятельства, наша экономика работает. Промышленные предприятия развиваются, в моменте они реализуют 98 приоритетных инвестпроектов с плановым объемом инвестиций 787,3 млрд рублей», – рассказал глава региона.
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