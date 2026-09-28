В Уфе за выходные произошло 98 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 62 ДТП – это примерно в полтора раза больше, чем обычно. Пострадали пять человек, один погиб.

Пресечено 682 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (47), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (42) и не уступавшие дорогу пешеходам (83).

Оштрафовали 55 пешеходов-нарушителей.

Задержали 26 водителей в состоянии опьянения, еще четверо отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Также вчера, 27 сентября, авария произошла на 116 км дороги Р-240 Уфа – Оренбург. По предварительным данным, 70-летний пенсионер, управляя легковушкой Nissan, допустил столкновение с попутным грузовиком DAF.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте.