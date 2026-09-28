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Стало известно, когда в Башкортостане начнут включать отопление

Сегодня, 28 сентября, на оперативном совещании правительства в ЦУРе обсудили предстоящее начало отопительного сезона в Башкортостане.

Похолодание в республике обещают уже в начале октября. В частности, в Уфе, по текущему прогнозу Гидрометцентра России, уже с этой пятницы, второго октября, температура не будет подниматься выше +9° днем.

Глава минЖКХ Башкортостана Ирина Голованова сообщила о том, что министерство рекомендовало с первого октября начинать подключать к теплу социальные объекты, а с шестого – и жилые многоквартирные дома.

В некоторых северных районах республики – Белокатайском, Краснокамском, Мечетлинском, Татышлинском, Салаватском и Караидельском – уже начали подавать тепло в отдельные социальные объекты.

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что предстоящая зима, как ожидается, будет сложнее предыдущих не только в плане погоды, но и «в плане обеспечения безопасности».

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