В Башкортостане льготники будут меньше платить за проезд

С первого октября жители Башкортостана могут использовать для льготного проезда на общественном транспорте карту «Мир».

Сейчас льготникам нужно покупать единый социальный проездной за 600 рублей. С этой даты можно будет зарегистрировать свою карту «Мир» на портале Госуслуг и оплачивать проезд ей как обычно.

Сначала с вас будут списывать по стандартному тарифу, но когда вы потратите на проезд 600 рублей, поездки станут в этом месяце станут бесплатными. Лимит – до 90 поездок, включая уже оплаченные.

Льгота доступна пенсионерам по возрасту и людям с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет.

Важно:

– зарегистрировать карту «Мир» нужно до конца месяца, предшествующего месяцу, когда будет доступна льгота. То есть если зарегистрируете ее прямо сейчас, в октябре сможете пользоваться льготой;

– накапливать поездки можно только на одной зарегистрированной вами карте.

В будущем подобный механизм планируется распространить на учреждения культуры и некоторые магазины, чтобы сделать покупки доступнее для льготных категорий граждан.