Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе похолодает до +11° днем

Весь сентябрь погода радовала уфимцев почти летним теплом: среднесуточная температура превышала норму на 4-6°. Рассказываем, чего ждать от нее в начале октября.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе большую часть следующей рабочей неделе будет относительно тепло, но ближе к выходным похолодает. Хотя бы пока не обещают дождей.

Понедельник, 28 сентября: до +21°, малооблачно, без осадков, в ночь на вторник – +4°, без осадков.

Вторник, 29 сентября: до +19°, малооблачно, без осадков, в ночь на среду – +2°, без осадков.

Среда, 30 сентября: до +19°, малооблачно, без осадков в ночь на четверг – +2°, без осадков.

Четверг, 1 октября: до +17°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +2°, без осадков.

Пятница, 2 октября: до +11°, переменная облачность, без осадков, в ночь на субботу – 0°, без осадков.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: