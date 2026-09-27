В Уфе похолодает до +11° днем

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе большую часть следующей рабочей неделе будет относительно тепло, но ближе к выходным похолодает. Хотя бы пока не обещают дождей.

Понедельник, 28 сентября: до +21°, малооблачно, без осадков, в ночь на вторник – +4°, без осадков.

Вторник, 29 сентября: до +19°, малооблачно, без осадков, в ночь на среду – +2°, без осадков.

Среда, 30 сентября: до +19°, малооблачно, без осадков в ночь на четверг – +2°, без осадков.

Четверг, 1 октября: до +17°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +2°, без осадков.

Пятница, 2 октября: до +11°, переменная облачность, без осадков, в ночь на субботу – 0°, без осадков.