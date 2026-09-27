В Уфе похолодает до +11° днем

Весь сентябрь погода радовала уфимцев почти летним теплом: среднесуточная температура превышала норму на 4-6°. Рассказываем, чего ждать от нее в начале октября.
По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе большую часть следующей рабочей неделе будет относительно тепло, но ближе к выходным похолодает. Хотя бы пока не обещают дождей.
Понедельник, 28 сентября: до +21°, малооблачно, без осадков, в ночь на вторник – +4°, без осадков.
Вторник, 29 сентября: до +19°, малооблачно, без осадков, в ночь на среду – +2°, без осадков.
Среда, 30 сентября: до +19°, малооблачно, без осадков в ночь на четверг – +2°, без осадков.
Четверг, 1 октября: до +17°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +2°, без осадков.
Пятница, 2 октября: до +11°, переменная облачность, без осадков, в ночь на субботу – 0°, без осадков.
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