Август 2026: Башкортостан остался на 2 строчке рейтинга регионов с самым дешевым бензином

Аналитическое агентство «Промрейтинг», опираясь на данные Росстата, приводит отчет по динамике цен на автомобильный бензин по итогам августа 2026 года, выделяя лидеров среди регионов страны.
По итогам прошлого месяца антилидером рейтинга стал Севастополь, где бензин стоил 166,74 рубля за литр в среднем. Следом идут Крым (161,71 рубля за литр), Тыва (118,24 рубля), Дагестан (116,05 рубля) и Калмыкия (103,2 рубля).
Башкортостан (67,08 рубля за литр), в начале текущего года выбывший из рейтинга регионов с самым дешевым бензином, теперь третий месяц подряд удерживает вторую строчку, отставая только от Омской области (64,68 рубля).
Столько же бензин стоит в Коми, далее идут Ярославская (68,01 рубля) область, Удмуртия (68,09 рубля), замыкает топ-5 Псковская область (68,27 рубля).
Также Башкортостан (78,62 рубля) на 10 строчке топа регионов с самым дешевым дизельным топливом. Тут лидирует Орловская область (76,69 рубля).
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