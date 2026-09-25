Август 2026: Башкортостан остался на 2 строчке рейтинга регионов с самым дешевым бензином

По итогам прошлого месяца антилидером рейтинга стал Севастополь, где бензин стоил 166,74 рубля за литр в среднем. Следом идут Крым (161,71 рубля за литр), Тыва (118,24 рубля), Дагестан (116,05 рубля) и Калмыкия (103,2 рубля).

Башкортостан (67,08 рубля за литр), в начале текущего года выбывший из рейтинга регионов с самым дешевым бензином, теперь третий месяц подряд удерживает вторую строчку, отставая только от Омской области (64,68 рубля).

Столько же бензин стоит в Коми, далее идут Ярославская (68,01 рубля) область, Удмуртия (68,09 рубля), замыкает топ-5 Псковская область (68,27 рубля).

Также Башкортостан (78,62 рубля) на 10 строчке топа регионов с самым дешевым дизельным топливом. Тут лидирует Орловская область (76,69 рубля).