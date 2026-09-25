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В Башкортостане в купальный сезон утонули 70 человек

Начальник ГУ МЧС России по Республике Башкортостан Владимир Горин принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили на заседании, всего с начала купального сезона в Башкортостане погибли 70 человек.

Гибель на водных объектах произошла в 27 районах республики. Антилидеры по количеству утонувших людей – Альшеевский, Уфимский и Учалинский районы, а также Уфа.

Основная картина – люди купались там, где это запрещено, в состоянии алкогольного опьянения. Из 40 утонувших взрослых 37 – мужчины.

74,5% от общего числа утонувших – люди в возрасте от 18 до 60 лет. Основная причина гибели детей на воде – отсутствие контроля со стороны взрослых.

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