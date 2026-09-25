С 1 октября в Башкортостане изменятся условия семейной ипотеки

С первого октября 2026 года в Башкортостане новые договоры будут выдаваться на следующих условиях.

Максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита – до 15 лет. То есть после 15 лет выплаты ипотеки банк переключится на рыночную ставку.

Семьи с одним ребенком, не достигшим на момент заключения договора семи лет: ставка 10%, максимальная сумма кредита – шесть млн рублей.

Семьи с двумя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет – 8% и восемь млн рублей.

Семьи с тремя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет – 6% и 10 млн рублей.

Семьи с четырьмя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет – 4% и 10 млн рублей.

Семьи с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет – 2% и 10 млн рублей.

Ставка на строительство частного дома или его завершение, а также на покупку земли с последующим возведением жилья останется 6% вне зависимости от числа детей и региона проживания семьи.