Башкортостан занял 59 место среди регионов РФ по уровню медианных зарплат

В рейтинге учитывалось также соотношение чистой медианной зарплаты и стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

В трех российских регионах чистая медианная зарплата работников превышает 150 тыс. рублей в месяц – это ЯНАО, Магаданская область и Чукотский АО .

При этом вторую строчку топа занял Ненецкий АО, где зарплата ниже, но соотношение зарплаты и набора лучше, так как ниже цены.

Топ-5 выглядит следующим образом:

1. ЯНАО – 155 079 рублей, на эти деньги жители могут себе позволить 5,07 фиксированного набора товаров и услуг;

2. Ненецкий АО – 131 574 рубля и 4,3;

3. Магаданская область – 153 343 рубля и 4,29;

4. Чукотский АО – 197 237 рублей и 4,29;

5. ХМАО – 114 094 рубля и 3,76.

Башкортостан в топе занял лишь 59 строчку, опустившись за год с 47. Чистая медианная зарплата в регионе составляет 57 427 рублей – 0,8 от средней по стране. На эти деньги жители региона могут позволить себе 2,29 фиксированного набора товаров и услуг.

Для сравнения:

Челябинская область – 65 254 рубля, 2,72 набора (22 строчка);

Татарстан – 71 366 рублей, 3,02 набора (девятая строчка);

Санкт-Петербург – 90 441 рубль, 2,93 набора (14 строчка).