Жители Башкортостана задолжали «БашРТС» более 4 млрд рублей

Как сообщили в компании, общая задолженность населения за отопление и горячую воду перед ООО «БашРТС» на первое сентября 2026 года составляла 4,025 млрд рублей.

«Несвоевременная оплата в целом отрицательно сказывается на надежности сферы теплоснабжения. Платежи ставят под угрозу срыва реализацию ремонтных и инвестиционных программ компании, создавая серьезные риски для бесперебойного теплоснабжения всех потребителей в зимний период, когда тепло в домах – самый важный ресурс», – говорится в обращении.

Должникам ООО «БашРТС» грозится последствиями: взысканием из зарплаты, арестом счетов, ограничением права выезда за пределы РФ и наложением запрета на совершение регистрационных действий.